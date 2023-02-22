Ушивов Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Ушивов Степан Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Андреева
Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ушилов Яким Андреев
Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Лоскутова Феодора Андреева
Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ушивова Марья Федотова
Смерть
1853