Ушивов Андрей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушивов Андрей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Ушивов Степан Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Андреева

Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ушивов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ушилов Яким Андреев

Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Лоскутова Феодора Андреева

Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ушивов Михаил Андреев

Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ушивов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Ушивова Марья Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушивова Марья Федотова

Смерть
1853
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