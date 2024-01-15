Вологина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вологин Федот Якимов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Вологин Федот Якимов
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Вологин Федот Якимов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ушивова (Вологина) Марья Федотова
Отец ребёнка: Вологин Федот Якимов
Смерть
Неизвестно