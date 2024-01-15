Вологина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вологина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Федот Якимов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Вологин Пётр Федотович

Отец ребёнка: Вологин Федот Якимов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Вологин Василий Федотов

Отец ребёнка: Вологин Федот Якимов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ушивова (Вологина) Марья Федотова

Отец ребёнка: Вологин Федот Якимов

Смерть
Неизвестно

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