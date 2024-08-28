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Мартель (Шваб) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шваб Михаель

Мать: Шваб (Кесслер) Агнезия

Бракосочетание
29.01.1897

Муж: Мартель Адам

к.Деллер. Зап.1 от 29.01.1897г. Адам Мартель, юноша 25 лет+Анна Мария Шваб,девица 18 лет. Родители Михаил Мартель и Елизавета Штезель; Михаил Шваб и Агнезия Кесслер. Св.Петр Бух и Иван Кронебергер.
Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Мартель Адам

Отец ребёнка: Мартель Адам

Рождение ребёнка
17.07.1907

Сын: Мартель Иван

Отец ребёнка: Мартель Адам

Рождение ребёнка
25.02.1910

Дочь: Бухнер (Мартель) Мария

Отец ребёнка: Мартель Адам

Рождение ребёнка
06.12.1918

Дочь: Кронебергер (Мартель) Бетва

Отец ребёнка: Мартель Адам

Смерть
Неизвестно

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