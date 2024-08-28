Мартель (Шваб) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Шваб Михаель
Мать: Шваб (Кесслер) Агнезия
Бракосочетание
29.01.1897
Муж: Мартель Адам
к.Деллер. Зап.1 от 29.01.1897г. Адам Мартель, юноша 25 лет+Анна Мария Шваб,девица 18 лет. Родители Михаил Мартель и Елизавета Штезель; Михаил Шваб и Агнезия Кесслер. Св.Петр Бух и Иван Кронебергер.
Рождение ребёнка
24.12.1904
Сын: Мартель Адам
Отец ребёнка: Мартель Адам
Рождение ребёнка
17.07.1907
Сын: Мартель Иван
Отец ребёнка: Мартель Адам
Рождение ребёнка
25.02.1910
Дочь: Бухнер (Мартель) Мария
Отец ребёнка: Мартель Адам
Рождение ребёнка
06.12.1918
Дочь: Кронебергер (Мартель) Бетва
Отец ребёнка: Мартель Адам
Смерть
Неизвестно