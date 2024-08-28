Бухнер (Мартель) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1910
Дата смерти18.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910
Отец: Мартель Адам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Адольф
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Бухнер) Мария Адольфовна
Отец ребёнка: Бухнер Адольф
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: Мартель (Бухнер) Амалия Адольфовна
Отец ребёнка: Бухнер Адольф
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Бекер (Бухнер) Бландина Адольфовна
Отец ребёнка: Бухнер Адольф
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Бухнер Адольф
Рождение ребёнка
28.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Адольф
Смерть
18.05.1986