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Бухнер (Мартель) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1910

Дата смерти

18.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910

Отец: Мартель Адам

Мать: Мартель (Шваб) Анна Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Адольф

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Бухнер) Мария Адольфовна

Отец ребёнка: Бухнер Адольф

Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: Мартель (Бухнер) Амалия Адольфовна

Отец ребёнка: Бухнер Адольф

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Бекер (Бухнер) Бландина Адольфовна

Отец ребёнка: Бухнер Адольф

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бухнер Виктор Адольфоич

Отец ребёнка: Бухнер Адольф

Рождение ребёнка
28.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Адольф

Смерть
18.05.1986

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