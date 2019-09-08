Мартель (Бухнер) Амалия Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартель (Бухнер) Амалия Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

08.09.2019

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Бухнер Адольф

Мать: Бухнер (Мартель) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартель Петр

Рождение ребёнка
18.12.1957

Сын: Мартель Петр

Отец ребёнка: Мартель Петр

Рождение ребёнка
15.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартель Петр

Рождение ребёнка
29.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартель Петр

Смерть
08.09.2019

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