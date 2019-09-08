Мартель (Бухнер) Амалия Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти08.09.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: Бухнер Адольф
Мать: Бухнер (Мартель) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартель Петр
Рождение ребёнка
18.12.1957
Сын: Мартель Петр
Отец ребёнка: Мартель Петр
Рождение ребёнка
15.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартель Петр
Рождение ребёнка
29.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартель Петр
Смерть
08.09.2019