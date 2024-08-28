Мартель Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартель Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1904

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904

Отец: Мартель Адам

Мать: Мартель (Шваб) Анна Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
21.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартель (Штезель) Екатерина Петровна

Смерть
1940
Причина смерти: от апендицита

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