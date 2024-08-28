Мартель Адам
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1904
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1904
Отец: Мартель Адам
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1938
Смерть
1940
Причина смерти: от апендицита