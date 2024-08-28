Мартель Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907
Отец: Мартель Адам
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Сын: Мартель Иоганн (Иван) Иванович
Мать ребёнка: Мартель (Массон) Клара Михйловна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартель (Массон) Клара Михйловна
Смерть
Неизвестно