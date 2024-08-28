Мартель Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартель Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1907

Отец: Мартель Адам

Мать: Мартель (Шваб) Анна Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартель (Массон) Клара Михйловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Мартель Иоганн (Иван) Иванович

Мать ребёнка: Мартель (Массон) Клара Михйловна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартель (Массон) Клара Михйловна

Смерть
Неизвестно

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