Шерстянкин Даниил Осипович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Кательновский форпост
Бракосочетание
01.06.1870
Котѣльнаго форпоста Казак, Данiилъ Осиповъ Шерстянкин 23 года. Калмыковскаго уезда казачья дочь дѣвица Глафира Митрофанова Истифеява 16 лѣтъ. Поручитѣли по жѣнiху,Котѣльнаго ф-та Варлаамъ Голубов,Гав... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1871
Сын: Шерстянкин Василий Данилович
Мать ребёнка: Шерстянкина Глафира Митрофановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шерстянкин Павел Данилович
Мать ребёнка: Шерстянкина Глафира Митрофановна
Смерть
Неизвестно