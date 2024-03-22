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Шерстянкин Даниил Осипович

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Шерстянкин Осип (Иосиф) Ильич

Мать: Шерстянкина Варвара Стефановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Бракосочетание
01.06.1870

Жена: Шерстянкина Глафира Митрофановна

Котѣльнаго форпоста Казак, Данiилъ Осиповъ Шерстянкин 23 года. Калмыковскаго уезда казачья дочь дѣвица Глафира Митрофанова Истифеява 16 лѣтъ. Поручитѣли по жѣнiху,Котѣльнаго ф-та Варлаамъ Голубов,Гав... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1871

Сын: Шерстянкин Василий Данилович

Мать ребёнка: Шерстянкина Глафира Митрофановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шерстянкин Павел Данилович

Мать ребёнка: Шерстянкина Глафира Митрофановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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