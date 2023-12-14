Шерстянкин Осип (Иосиф) Ильич
Место рождения
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Шерстянкин Илья Осипович
Мать: Шерстянкина Пелагея
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстянкин Иван Осипович (Иосифович)
Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шерстянкин Даниил Осипович
Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1847
Сын: Шерстянкин Даниил Осипович
Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
01.09.1871
Сын: Шерстянкин Иаким (Аким) Осипович
Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна
Кательновский форпост