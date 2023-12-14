Шерстянкин Осип (Иосиф) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстянкин Осип (Иосиф) Ильич

Шерстянкин Осип (Иосиф) Ильич

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Шерстянкин Илья Осипович

Мать: Шерстянкина Пелагея

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстянкин Иван Осипович (Иосифович)

Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина Варвара Стефановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Шерстянкин Даниил Осипович

Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шерстянкин Даниил Осипович

Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
01.09.1871

Сын: Шерстянкин Иаким (Аким) Осипович

Мать ребёнка: Шерстянкина Варвара Стефановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост

Мы используем куки для улучшения работы сайта.