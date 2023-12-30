Шерстянкин Иван Осипович (Иосифович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Иван Осипович (Иосифович)

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шерстянкин Осип (Иосиф) Ильич

Мать: Шерстянкина Варвара Стефановна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Шерстянкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
08.11.1903

Дочь: Шерстянкина Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шерстянкина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
15.05.1908

Дочь: Шерстянкина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
07.11.1910

Дочь: Шерстянкина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

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