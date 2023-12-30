Шерстянкин Иван Осипович (Иосифович)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Шерстянкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна
Рождение ребёнка
08.11.1903
Дочь: Шерстянкина Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шерстянкина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
15.05.1908
Дочь: Шерстянкина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Шерстянкина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шерстянкина (Семьянистова) Любовь Фадеевна