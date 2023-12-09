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Шерстянкина Феоктиста Ивановна
Шерстянкина Феоктиста Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.1903
Пол
Женский
Отец
Шерстянкин Иван Осипович
Мать
Шерстянкина Любовь Фадеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1903
Отец:
Шерстянкин Иван Осипович
Мать:
Шерстянкина Любовь Фадеевна
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