Шерстянкин Павел Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкин Павел Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Шерстянкин Даниил

Мать: Шерстянкина Глафира Митрофановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Шерстянкин Яков Павлович

Мать ребёнка: Шерстянкина Олимпиада Акимовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Шерстянкин Александр Павлович

Мать ребёнка: Шерстянкина Олимпиада Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстянкин Павел Павлович

Мать ребёнка: Шерстянкина Олимпиада Акимовна

Смерть
1966
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