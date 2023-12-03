Шерстянкин Павел Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Шерстянкин Даниил
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Шерстянкина Олимпиада Акимовна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Шерстянкин Александр Павлович
Мать ребёнка: Шерстянкина Олимпиада Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстянкин Павел Павлович
Мать ребёнка: Шерстянкина Олимпиада Акимовна
Смерть
1966