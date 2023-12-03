Шерстянкина (Истефеева) Глафира Митрофановна
Место рожденияКотельный
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Котельный
Рождение ребёнка
01.07.1871
Сын: Шерстянкин Василий Данилович
Отец ребёнка: Шерстянкин Даниил
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шерстянкин Павел Данилович
Отец ребёнка: Шерстянкин Даниил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстянкин Даниил
Смерть
Неизвестно