Шерстянкина (Истефеева) Глафира Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина (Истефеева) Глафира Митрофановна

Место рождения

Котельный

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Котельный
Рождение ребёнка
01.07.1871

Сын: Шерстянкин Василий Данилович

Отец ребёнка: Шерстянкин Даниил

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шерстянкин Павел Данилович

Отец ребёнка: Шерстянкин Даниил

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Даниил

Смерть
Неизвестно
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