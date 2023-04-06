1 жена Кувыркина (Яичкова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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1 жена Кувыркина (Яичкова) Анна Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

29.08.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.06.1895

Муж: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Кувыркин Василий Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Кувыркин Петр Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.137об-138, запись 18
Рождение ребёнка
31.03.1899

Сын: Кувыркин Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Кувыркин Василий Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.06.1904

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14
Рождение ребёнка
13.05.1905

Сын: Кувыркин Иоанн Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.07.1907

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.945, л.4об-5, запись 12
Рождение ребёнка
31.07.1908

Дочь: Серафима Иванова

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.945, л.21об-22, запись 9
Рождение ребёнка
10.02.1911

Сын: Кувыркин Василий Иванов

Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
29.08.1913
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 40 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.945 лист 145об-146 запись № 4)
Похороны
31.08.1913
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
смерть в возрасте 40 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.945 лист 145об-146 запись № 4)Отпевали священник Иоанн Родионов и испр..д. псаломщика Алексей Кашин. Погребена 18.08.1913 на приходском кладбище. Г... Показать все
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