1 жена Кувыркина (Яичкова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти29.08.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.06.1895
Жених - воспитанник Вологодского учительского института из крестьян Ярославской губернии и уезда Великосельской волости села Великого Николай Георгиевич Кувыркин православного вероисповеддания, первым... Показать все
Рождение ребёнка
23.04.1896
Рождение ребёнка
20.12.1897
Сын: Кувыркин Петр Иванов
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.137об-138, запись 18
Рождение ребёнка
31.03.1899
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.01.1902
Рождение ребёнка
11.06.1904
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14
Рождение ребёнка
13.05.1905
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.07.1907
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.945, л.4об-5, запись 12
Рождение ребёнка
31.07.1908
Дочь: Серафима Иванова
Отец ребёнка: Кувыркин Иван Васильевич
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.945, л.21об-22, запись 9
Рождение ребёнка
10.02.1911
Смерть
29.08.1913
Причина смерти: от чахотки | смерть в возрасте 40 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.945 лист 145об-146 запись № 4)
Похороны
31.08.1913
смерть в возрасте 40 лет. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230 оп.11 д.945 лист 145об-146 запись № 4)Отпевали священник Иоанн Родионов и испр..д. псаломщика Алексей Кашин. Погребена 18.08.1913 на приходском кладбище. Г... Показать все