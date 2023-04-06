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Кувыркин Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1896

Дата смерти

25.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1896

Отец: Кувыркин Иван Васильевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Петрова

Крещение
23.04.1896
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники - того же уезда, волости и села крестьянин Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Ольга Евграфова Яичкова. Таинство совершал священник Александр Торопов с исправл.должность псаломщика Иваном ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.11.1901
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от кори | Восприемники - того же уезда, волости и села крестьянин Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Ольга Евграфова Яичкова. Таинство совершал священник Александр Торопов с исправл.до... Показать все
Похороны
27.11.1901
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники - того же уезда, волости и села крестьянин Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Ольга Евграфова Яичкова. Таинство совершал священник Александр Торопов с исправл.должность псаломщика Иваном ... Показать все
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