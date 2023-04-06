Кувыркин Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1896
Дата смерти25.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1896
Крещение
23.04.1896
Восприемники - того же уезда, волости и села крестьянин Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Ольга Евграфова Яичкова. Таинство совершал священник Александр Торопов с исправл.должность псаломщика Иваном ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.11.1901
Причина смерти: от кори | Восприемники - того же уезда, волости и села крестьянин Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Ольга Евграфова Яичкова. Таинство совершал священник Александр Торопов с исправл.до... Показать все
Похороны
27.11.1901
Восприемники - того же уезда, волости и села крестьянин Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Ольга Евграфова Яичкова. Таинство совершал священник Александр Торопов с исправл.должность псаломщика Иваном ... Показать все