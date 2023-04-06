Кувыркин Гавриил Иванов
Место рождения
Дата рождения31.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1899
Крещение
01.04.1899
Воспреемники: Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Евдокия Степанова жена Якова Васильева Кувыркина Таинство совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым. ГКУ ЯО ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно