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Кувыркин Гавриил Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1899

Отец: Кувыркин Иван Васильевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
01.04.1899
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники: Егор (Георгий) Васильев Кувыркин и Евдокия Степанова жена Якова Васильева Кувыркина Таинство совершал священник Александр Торопов с испр. должность псаломщика Иваном Шишаковым. ГКУ ЯО ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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