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(Кувыркина) Ольга Иванова

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.06.1904

Дата смерти

24.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1904

Отец: Кувыркин Иван Васильевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Анна Петрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14
Крещение
12.06.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянина того же села Александра Петрова Я... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.10.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от простуды | ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянина тог... Показать все
Похороны
25.10.1904
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянина того же села Александра Петрова Я... Показать все