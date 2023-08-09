(Кувыркина) Ольга Иванова
Место рождения
Дата рождения11.06.1904
Дата смерти24.10.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1904
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14
Крещение
12.06.1904
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянина того же села Александра Петрова Я... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1904
Причина смерти: от простуды | ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянина тог... Показать все
Похороны
25.10.1904
ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.810, л.154, запись 14Восприемники: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Егор Васильев Кувыркин и крестьянина того же села Александра Петрова Я... Показать все