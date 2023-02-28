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Дубинина Ксения Арбузова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Арбузов Корнилий Михайлович

Мать: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
18.02.1853

Муж: Дубинин Андрей Ефимович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Егорова Анастасия Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дубинин Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ратникова Мария Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Сын: Дубинин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Дубинин Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1871

Дочь: Симбирцева Дарья Дубинина

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1874

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
22.08.1908
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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