Дубинина Ксения Арбузова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти22.08.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Арбузов Корнилий Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
18.02.1853
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Егорова Анастасия Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Дубинин Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ратникова Мария Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
05.03.1871
Дочь: Симбирцева Дарья Дубинина
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1874
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Дубинин Андрей Ефимович
Смерть
22.08.1908
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния