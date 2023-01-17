Егорова Анастасия Дубинина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорова Анастасия Дубинина

Егорова Анастасия Дубинина

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

17.11.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Дубинин Андрей Ефимович

Мать: Дубинина Ксения Арбузова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1874

Муж: Егоров Филипп Егорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Стешина Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Вилкова Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1882

Сын: Егоров Нестор Филиппович

Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1889

Сын: Егоров Илья Филиппович

Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1891

Дочь: Епифанова Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.09.1894

Сын: Егоров Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.11.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close