Егорова Анастасия Дубинина
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти17.11.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Дубинин Андрей Ефимович
Мать: Дубинина Ксения Арбузова
Бракосочетание
30.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Стешина Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Вилкова Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович
Рождение ребёнка
18.10.1882
Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович
Рождение ребёнка
11.07.1889
Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович
Рождение ребёнка
05.03.1891
Дочь: Епифанова Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович
Рождение ребёнка
26.09.1894
Отец ребёнка: Егоров Филипп Егорович
Смерть
17.11.1906