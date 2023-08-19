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Стешина Екатерина Егорова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Егоров Филипп Егорович

Мать: Егорова Анастасия Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1895

Муж: Стешин Агафон Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1896

Сын: Стешин Иван Агафонович

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1898

Сын: Золин Иван Агафонович

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1901

Сын: Стешин Семен Агафонович

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Марфа Агафоновна

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Мария Агафоновна

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1904

Сын: Стешин Александр Агафонович

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1907

Сын: Стешин Василий Агафонович

Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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