Стешина Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Егоров Филипп Егорович
Бракосочетание
11.10.1895
Рождение ребёнка
22.08.1896
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1898
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1901
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Марфа Агафоновна
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Мария Агафоновна
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1904
Сын: Стешин Александр Агафонович
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1907
Сын: Стешин Василий Агафонович
Отец ребёнка: Стешин Агафон Васильевич
Смерть
Неизвестно