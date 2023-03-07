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Егоров Нестор Филиппович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1882

Отец: Егоров Филипп Егорович

Мать: Егорова Анастасия Дубинина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1903

Жена: Егорова Анастасия Вуколова

Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Егоров Филипп Нестерович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Егоров Иван Нестерович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1907

Сын: Егоров Михаил Нестерович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Егоров Иван Нестерович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Валентина Нестеровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1912

Сын: Егоров Вов Сергей Нестерович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1915

Дочь: Евдокия Нестеровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1919

Дочь: Ефросинья Нестеровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Нестеровна

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Егоров Вов Вячеслав Нестерович

Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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