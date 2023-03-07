Егоров Нестор Филиппович
Место рождения
Дата рождения18.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1882
Отец: Егоров Филипп Егорович
Бракосочетание
17.10.1903
Рождение ребёнка
11.11.1904
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
17.07.1906
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
13.09.1907
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
23.08.1909
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Валентина Нестеровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
11.09.1912
Сын: Егоров Вов Сергей Нестерович
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
22.02.1915
Дочь: Евдокия Нестеровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
24.01.1919
Дочь: Ефросинья Нестеровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Нестеровна
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Рождение ребёнка
1925
Сын: Егоров Вов Вячеслав Нестерович
Мать ребёнка: Егорова Анастасия Вуколова
Смерть
Неизвестно