Егорова Анастасия Вуколова
Место рождения
Дата рождения20.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1883
Отец: Викулов Ермил Петрович
Мать: Вуколова Ирина Туманова
Бракосочетание
17.10.1903
Рождение ребёнка
11.11.1904
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
17.07.1906
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
13.09.1907
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
23.08.1909
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Валентина Нестеровна
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
11.09.1912
Сын: Егоров Вов Сергей Нестерович
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
22.02.1915
Дочь: Евдокия Нестеровна
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
24.01.1919
Дочь: Ефросинья Нестеровна
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Нина Нестеровна
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Егоров Вов Вячеслав Нестерович
Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович
Смерть
Неизвестно