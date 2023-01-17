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Егорова Анастасия Вуколова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1883

Отец: Викулов Ермил Петрович

Мать: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.10.1903

Муж: Егоров Нестор Филиппович

Рождение ребёнка
11.11.1904

Сын: Егоров Филипп Нестерович

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1906

Сын: Егоров Иван Нестерович

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1907

Сын: Егоров Михаил Нестерович

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.08.1909

Сын: Егоров Иван Нестерович

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Валентина Нестеровна

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1912

Сын: Егоров Вов Сергей Нестерович

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1915

Дочь: Евдокия Нестеровна

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1919

Дочь: Ефросинья Нестеровна

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Нина Нестеровна

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Егоров Вов Вячеслав Нестерович

Отец ребёнка: Егоров Нестор Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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