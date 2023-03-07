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Викулов Ермил Петрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1860

Отец: Викулов Петр Вуколович

Мать: Викулова Пелагея Тимофеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1878

Жена: Вуколова Ирина Туманова

Рождение ребёнка
06.04.1881

Дочь: Мария Ермиловна

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1883

Дочь: Егорова Анастасия Вуколова

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1887

Сын: Викулов Михаил Ермилович

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1890

Сын: Викулов Ст. 58-10 Ч. Иван Ермилович

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.12.1892

Дочь: Анисья Ермиловна

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.06.1894

Дочь: Акилина Ермиловна

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1896

Сын: Викулов Никанор Ермилович

Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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