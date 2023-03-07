Викулов Ермил Петрович
Место рождения
Дата рождения05.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1860
Бракосочетание
03.?.1878
Жена: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
06.04.1881
Дочь: Мария Ермиловна
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
20.11.1883
Дочь: Егорова Анастасия Вуколова
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
02.11.1887
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
16.07.1890
Сын: Викулов Ст. 58-10 Ч. Иван Ермилович
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
24.12.1892
Дочь: Анисья Ермиловна
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
17.06.1894
Дочь: Акилина Ермиловна
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Рождение ребёнка
23.07.1896
Сын: Викулов Никанор Ермилович
Мать ребёнка: Вуколова Ирина Туманова
Смерть
Неизвестно