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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Арбузов Платон Корнилович
Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дубинина Ксения Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Арбузов Диомид Корнилович
Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Данилина Мавра Арбузова
Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно