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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Арбузов Платон Корнилович

Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дубинина Ксения Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Арбузов Диомид Корнилович

Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Данилина Мавра Арбузова

Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Арбузов Иван Корнилович

Отец ребёнка: Арбузов Корнилий Михайлович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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