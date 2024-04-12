Долотова Мавра Арбузова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти14.02.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Арбузов Корнилий Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
28.?.1862
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сидорина Васса Данилина
Отец ребёнка: Долотов Николай Данилович
Рождение ребёнка
14.03.1872
Дочь: Безрукова Дарья Данилина
Отец ребёнка: Долотов Николай Данилович
Рождение ребёнка
23.06.1878
Отец ребёнка: Долотов Николай Данилович
Смерть
14.02.1903