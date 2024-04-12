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Долотова Мавра Арбузова

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

14.02.1903

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Арбузов Корнилий Михайлович

Мать: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
28.?.1862

Муж: Долотов Николай Данилович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сидорина Васса Данилина

Отец ребёнка: Долотов Николай Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.03.1872

Дочь: Безрукова Дарья Данилина

Отец ребёнка: Долотов Николай Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.06.1878

Сын: Данилин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Долотов Николай Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.02.1903
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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