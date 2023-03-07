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Безрукова Дарья Данилина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1872

Отец: Данилин Николай Данилович

Мать: Данилина Мавра Арбузова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.01.1895

Муж: Безруков Иван Федорович

Рождение ребёнка
03.09.1897

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Безруков Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1899

Сын: Безруков Иван Иванович

Отец ребёнка: Безруков Иван Федорович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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