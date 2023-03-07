Безрукова Дарья Данилина
Место рождения
Дата рождения14.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1872
Отец: Данилин Николай Данилович
Мать: Данилина Мавра Арбузова
Бракосочетание
25.01.1895
Рождение ребёнка
03.09.1897
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Безруков Иван Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1899
Отец ребёнка: Безруков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно