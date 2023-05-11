Арбузов Диомид Корнилович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти10.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Арбузов Корнилий Михайлович
Мать: ?
Бракосочетание
05.02.1861
Рождение ребёнка
04.08.1871
Дочь: Евдокия Диомидовна
Мать ребёнка: Арбузова Мария (Алексеевна)
Рождение ребёнка
08.03.1877
Дочь: Дарья Диомидовна
Мать ребёнка: Арбузова Мария (Алексеевна)
Смерть
10.05.1877