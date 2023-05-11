Арбузов Диомид Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузов Диомид Корнилович

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1839

Дата смерти

10.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Арбузов Корнилий Михайлович

Мать: ?

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
05.02.1861

Жена: Арбузова Мария (Алексеевна)

Рождение ребёнка
04.08.1871

Дочь: Евдокия Диомидовна

Мать ребёнка: Арбузова Мария (Алексеевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1877

Дочь: Дарья Диомидовна

Мать ребёнка: Арбузова Мария (Алексеевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
10.05.1877
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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