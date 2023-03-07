Дубинин Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти08.11.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Дубинин Андрей Ефимович
Мать: Дубинина Ксения Арбузова
Бракосочетание
20.10.1881
Рождение ребёнка
21.07.1890
Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова
Рождение ребёнка
21.08.1893
Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова
Рождение ребёнка
01.11.1897
Дочь: Степанова Зиновия Дубинина
Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова
Рождение ребёнка
05.08.1900
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова
Смерть
08.11.1916