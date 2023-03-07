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Дубинин Петр Андреевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

08.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Дубинин Андрей Ефимович

Мать: Дубинина Ксения Арбузова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
20.10.1881

Жена: Дубинина Прасковья Блинкова

Рождение ребёнка
21.07.1890

Сын: Дубинин Борис Петрович

Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1893

Сын: Дубинин Моисей Петрович

Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1897

Дочь: Степанова Зиновия Дубинина

Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1900

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Дубинина Прасковья Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
08.11.1916
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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