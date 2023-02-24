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Симбирцева Дарья Дубинина

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Место рождения

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

05.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1871

Отец: Дубинин Андрей Ефимович

Мать: Дубинина Ксения Арбузова

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.?.1893

Муж: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Симбирцев Григорий Фомич

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1897

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1898

Дочь: Марфа Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Симбирцев Михаил Фомич

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1904

Дочь: Гликерия Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1906

Дочь: Прасковья Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Евдокия Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1911

Дочь: Ксения Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1913

Сын: Симбирцев Константин Фомич

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1914

Сын: Симбирцев Георгий Фомич

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.04.1914

Дочь: Александра Фоминична

Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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