Симбирцева Дарья Дубинина
Место рожденияДеревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения05.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дубинин Андрей Ефимович
Мать: Дубинина Ксения Арбузова
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Гликерия Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Прасковья Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Евдокия Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Ксения Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Сын: Симбирцев Константин Фомич
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Дочь: Александра Фоминична
Отец ребёнка: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич