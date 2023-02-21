Мошенцева (Канавина-Малопивная) Аксинья (Ксенья) Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошенцева (Канавина-Малопивная) Аксинья (Ксенья) Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Малопивный-Канавин Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1846 ст.

Муж: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мошенцева Христинья Титовна

Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мошенцева Екатерина Титовна

Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мошенцев Михайло Титович

Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
После ?.05.1858

Сын: Мошенцев Прохор Титович

Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошенцева Авдотья Титовна

Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошенцев Федот Титович

Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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