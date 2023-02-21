Мошенцева (Канавина-Малопивная) Аксинья (Ксенья) Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Малопивный-Канавин Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1846 ст.
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мошенцева Христинья Титовна
Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мошенцева Екатерина Титовна
Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Рождение ребёнка
После ?.05.1858
Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошенцева Авдотья Титовна
Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев
Смерть
Неизвестно