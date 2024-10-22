Мошенцев Михаил Титов
Место рождения
Дата рождения19.09.1857 ст.
Дата смерти06.01.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.09.1857 ст.
Родители: Гос. кр-н с. Синеньких Тит Дементиев Мошенцев и Ксения Максимова. Воспр: того же села Конон Романов Петров и Марфа Дементиева Проскорякова.
Крещение
22.09.1857 ст.
Воспр: того же села Конон Романов Петров и Марфа Дементиева Проскорякова
Смерть
06.01.1859 ст.
Январь 6 8 Села Синенькие государственного крестьянина Тита Дементиева Мошенцева сын младанец Михаил, 1,5 г, от оспы.