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Мошенцев Михаил Титов

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Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.09.1857 ст.

Дата смерти

06.01.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1857 ст.

Отец: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Мать: Мошенцева (Канавина) Ксения Максимова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Родители: Гос. кр-н с. Синеньких Тит Дементиев Мошенцев и Ксения Максимова. Воспр: того же села Конон Романов Петров и Марфа Дементиева Проскорякова.
Крещение
22.09.1857 ст.
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Воспр: того же села Конон Романов Петров и Марфа Дементиева Проскорякова
Смерть
06.01.1859 ст.
Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Январь 6 8 Села Синенькие государственного крестьянина Тита Дементиева Мошенцева сын младанец Михаил, 1,5 г, от оспы.

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