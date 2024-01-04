Мошенцева Параскева Титова
Место рождения
Дата рождения21.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1861
Прохор и Параскева (близнецы) Родители: Села Синеньких государственный крестьянин Тит Ильин Мошенцев и законная его жена Ксенья Максимова православного вероисповедания Восприемники: Села Синеньких гос... Показать все
Крещение
23.06.1861
Смерть
Неизвестно