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Мошенцева Параскева Титова

Место рождения

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1861

Отец: Мошенцев Тит (Карп) Дементьев

Мать: Мошенцева Ксенья Максимова

Синенькие, Саратовский муниципальный район, Саратовская область
Прохор и Параскева (близнецы) Родители: Села Синеньких государственный крестьянин Тит Ильин Мошенцев и законная его жена Ксенья Максимова православного вероисповедания Восприемники: Села Синеньких гос... Показать все
Крещение
23.06.1861
Смерть
Неизвестно
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