Маркелова (Дубова) Пелагея Владмировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелова (Дубова) Пелагея Владмировна

Маркелова (Дубова) Пелагея Владмировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дубов Владимир Старший Емельянович

Мать: Дубов Дарья

Рождение ребёнка
1946

Сын: Маркелов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1948

Сын: Маркелов Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Купцова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Мария

Отец ребёнка: не указан

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Василий

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close