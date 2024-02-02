Маркелова (Дубова) Пелагея Владмировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дубов Владимир Старший Емельянович
Мать: Дубов Дарья
Рождение ребёнка
1946
Сын: Маркелов Анатолий
Рождение ребёнка
1948
Сын: Маркелов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Купцова Ольга
Средние Алгаши, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Мария
Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Василий