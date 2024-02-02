Дубов Владимир Старший Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Емельян (Емеле)
Мать: Феодосия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Дубов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Дубов Дарья
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Новокозлова Марфа Владимировна
Мать ребёнка: Дубов Дарья
Рождение ребёнка
06.08.1921
Мать ребёнка: Дубов Дарья
Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базина Александра Владимировна
Мать ребёнка: Дубов Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Пелагея Владмировна
Мать ребёнка: Дубов Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубов Дарья