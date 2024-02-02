Дубов Владимир Старший Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Владимир Старший Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Емельян (Емеле)

Мать: Феодосия

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дубов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Дубов Дарья

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Новокозлова Марфа Владимировна

Мать ребёнка: Дубов Дарья

Рождение ребёнка
06.08.1921

Сын: Дубов Семен Владимирович

Мать ребёнка: Дубов Дарья

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базина Александра Владимировна

Мать ребёнка: Дубов Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Пелагея Владмировна

Мать ребёнка: Дубов Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубов Дарья

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