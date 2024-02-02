Дубов (Седанова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Дубов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Новокозлова Марфа Владимировна
Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович
Рождение ребёнка
06.08.1921
Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович
Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базина Александра Владимировна
Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Пелагея Владмировна
Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно