Дубов (Седанова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов (Седанова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Дубов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Новокозлова Марфа Владимировна

Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович

Рождение ребёнка
06.08.1921

Сын: Дубов Семен Владимирович

Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович

Средние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базина Александра Владимировна

Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Пелагея Владмировна

Отец ребёнка: Дубов Владимир Старший Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубов Владимир Старший Емельянович

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