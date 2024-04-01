Куташин Яков Казак Кокчетавского Округа Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Куташин Игнатий Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Кирилов
Бракосочетание
02.06.1872
Жена: Куташина Меланья Львова
М. 23 Ж. 19
Рождение ребёнка
10.06.1873
Дочь: Шубина? Овчинникова? Акилина Яковлева
Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова
Рождение ребёнка
24.08.1874
Дочь: Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова
Рождение ребёнка
05.07.1877
Сын: Куташин Афанасий Казак Выс. Токушенского Яковлев
Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Павлова Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Куташин Иов Яковлев
Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова
Смерть
Неизвестно