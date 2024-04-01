Куташин Яков Казак Кокчетавского Округа Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куташин Яков Казак Кокчетавского Округа Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Куташин Игнатий Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Кирилов

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1872

Жена: Куташина Меланья Львова

М. 23 Ж. 19
Рождение ребёнка
10.06.1873

Дочь: Шубина? Овчинникова? Акилина Яковлева

Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова

Рождение ребёнка
24.08.1874

Дочь: Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова

Рождение ребёнка
05.07.1877

Сын: Куташин Афанасий Казак Выс. Токушенского Яковлев

Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Павлова Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Куташин Иов Яковлев

Мать ребёнка: Куташина Меланья Львова

Смерть
Неизвестно
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