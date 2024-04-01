Куташин Иов Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Бракосочетание
17.01.1911
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 19 ж. 17 поручители: приказный Павел Иванов Шубин, казак Никита Васильев Овчинников, Афанасий Стефанов Чуркин, Герасим Иовов Шубин л.д. 239-240
Смерть
Неизвестно