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Куташин Иов Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Куташин Яков Казак Кокчетавского Округа Игнатьев

Мать: Куташина (Гладилова) Меланья Львова

Бракосочетание
17.01.1911

Жена: Куташина (Выходцева) Анна Николаева

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
м. 19 ж. 17 поручители: приказный Павел Иванов Шубин, казак Никита Васильев Овчинников, Афанасий Стефанов Чуркин, Герасим Иовов Шубин л.д. 239-240
Смерть
Неизвестно

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