Павлова (Куташина) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
04.02.1908
М.27 лет Ж. 25 лет казачья дочь, девица Токушинского
Рождение ребёнка
14.07.1910
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Анна Флоровна Сорокина
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: ?
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.07.1919
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно