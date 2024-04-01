Павлова (Куташина) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Куташина) Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Куташин Яков Казак Кокчетавского Округа Игнатьев

Мать: Куташина Меланья Львова

Бракосочетание
04.02.1908

Муж: Павлов Николай Иванович

М.27 лет Ж. 25 лет казачья дочь, девица Токушинского
Рождение ребёнка
14.07.1910

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Анна Флоровна Сорокина
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: ?

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.07.1919

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Павлов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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