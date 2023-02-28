Андрей Федотов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Федотов Федот ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Даниловна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Федотов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Федотова Анастасия Даниловна
Бракосочетание
08.?.1867
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1869
Сын: Федотов Константин Андреевич
Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Игнатова Ксения Федотова
Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина
Рождение ребёнка
11.04.1875
Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина
Рождение ребёнка
24.06.1882
Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1894