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Андрей Федотов

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Федотов Федот ?

Мать: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Федотов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Даниловна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Федотов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Анастасия Даниловна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.?.1867

Жена: Федотова Прасковья Вдовина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.05.1869

Сын: Федотов Константин Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Игнатова Ксения Федотова

Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Федотов Устин Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1875

Сын: Федотов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1882

Сын: Федотов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Федотова Прасковья Вдовина

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Анастасия Даниловна

Смерть
До 1894
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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