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Федотов Иван Андреевич

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Андрей Федотов

Мать: Федотова Анастасия Даниловна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Федотова Надежда Степановна

Рождение ребёнка
29.05.1884

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Надежда Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1885

Сын: Федотов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Федотова Надежда Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Надежда Степановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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