Федотов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Андрей Федотов
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
29.05.1884
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Надежда Степановна
Рождение ребёнка
21.09.1885
Мать ребёнка: Федотова Надежда Степановна
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Надежда Степановна
Смерть
Неизвестно