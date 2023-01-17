Федотова Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотова Надежда Степановна

Федотова Надежда Степановна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Степан Васильевич

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Федотов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1884

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Андреевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.09.1885

Сын: Федотов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Андреевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1892

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Андреевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close