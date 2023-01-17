Федотова Надежда Степановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Степан Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
29.05.1884
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1885
Отец ребёнка: Федотов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.1892
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно