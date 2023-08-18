Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Фёдор Тихонов
Мать: Прасковья Лукьянова
Бракосочетание
До 1759
Жена: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина Петрова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Мавра Иванова
Смерть
Неизвестно