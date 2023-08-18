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Пётр Фёдоров

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Фёдор Тихонов

Мать: Прасковья Лукьянова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1759

Жена: Мавра Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина Петрова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Мавра Иванова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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