Мавра Иванова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1759
Муж: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
1764 ст.
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Пётр Фёдоров
Смерть
Неизвестно