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Мавра Иванова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1759

Муж: Пётр Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1764 ст.

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Пётр Фёдоров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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