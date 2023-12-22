Прасковья Лукьянова
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Лукьян Антипов
Мать: Ирина Осипова
Место жительства
1734
Бракосочетание
До 1740
Муж: Фёдор Тихонов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Тихонов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Тихонов
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Тихонов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Тихонов
Смерть
Неизвестно