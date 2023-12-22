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Прасковья Лукьянова

Место рождения

Гольцово

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Лукьян Антипов

Мать: Ирина Осипова

Место жительства
1734
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1740

Муж: Фёдор Тихонов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Тихонов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Тихонов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Тихонов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Тихонов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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