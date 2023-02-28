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Пантелеймон Дмитриевич

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1734

Дата смерти

Между 1766 и 1781

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Анисия Игнатьевна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1764

Сын: Павел Пантелеймонович

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Варвара Пантелеевна

Мать ребёнка: Параскева Ивановна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1766 и 1781
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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