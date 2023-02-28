Пантелеймон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиМежду 1766 и 1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Варвара Пантелеевна
Мать ребёнка: Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1781