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Параскева Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Между 1766 и 1781

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Федор Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1764

Сын: Павел Пантелеймонович

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Варвара Пантелеевна

Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеймон Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1766 и 1781
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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