Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиМежду 1766 и 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Варвара Пантелеевна
Отец ребёнка: Пантелеймон Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1766 и 1781