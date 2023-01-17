Анисия Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Между 1746 и 1749

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Пантелеймон Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Гликерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Между 1746 и 1749
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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