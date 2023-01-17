Анисия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиМежду 1746 и 1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1730
Сын: Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Гликерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1746 и 1749