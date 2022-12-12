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Николай Дмитриевич

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Место рождения

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Анисия Игнатьевна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1759

Сын: Мокий Николаевич

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Рождение ребёнка
1763

Сын: Митрофан Николаевич

Мать ребёнка: Матрона Ивановна

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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