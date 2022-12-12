Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Анисия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Мокий Николаевич
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Митрофан Николаевич
Мать ребёнка: Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно