Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Мокий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно