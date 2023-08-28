Мещерякова (Боброва) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930
Рождение ребёнка
17.10.1951
Дочь: Богомазова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Мещеряков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
05.04.1955
Сын: Мещеряков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Мещеряков Григорий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно