Мещерякова (Боброва) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Боброва) Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1930

Отец: Бобров Федор Тимофеевич

Мать: Боброва Татьяна Савельевна

Рождение ребёнка
17.10.1951

Дочь: Богомазова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Мещеряков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1955

Сын: Мещеряков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Мещеряков Григорий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещеряков Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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